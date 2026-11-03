Rozejm nie pomógł Rosjanom poprawić pozycji na kierunku chersońskim

Po zakończeniu okresu zawieszenia broni, wprowadzonego w celu przeprowadzenia misji humanitarnej, wojska rosyjskie nie wznowiły działań bojowych na kierunku chersońskim. Poinformowało o tym grupowanie wojsk „Południe”.

Jednocześnie, według danych ukraińskich sił zbrojnych, przeciwnik wykorzystał okres zawieszenia broni do odbudowy zdolności bojowej i zaopatrzenia swoich oddziałów, jednak nie zdołał uzyskać przewagi taktycznej na tym kierunku.

„Po zakończeniu okresu zawieszenia broni, wprowadzonego w celu przeprowadzenia misji humanitarnej, oddziały grupowania wojsk (sił) „Południe” nie odnotowują nasilenia działań rosyjskich wojsk na kierunku chersońskim” – poinformowała zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

Według Szevczenko przeciwnik wykorzystał czas zawieszenia broni na własną korzyść. Rosjanie dostarczali na pozycje swoich oddziałów amunicję, paliwo i drony bojowe, przeprowadzali rotację żołnierzy na pozycjach frontowych oraz w strefie wyspowej, a także ewakuowali rannych i ciała poległych.

„Pomimo tej aktywności wróg nie uzyskał żadnych przewag taktycznych. Jego pozycje nie uległy poprawie, a strefa kontroli ognia nie uległa rozszerzeniu” – wyjaśniła zastępczyni rzecznika.

Jednocześnie poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin na kierunku przydnieprowskim Rosjanie w ogóle nie próbowali szturmować pozycji Sił Obronnych. Nie ma również obecnie żadnych oznak przygotowań przeciwnika do przekroczenia Dniepru.

„Dlatego nie ma obecnie podstaw, by mówić o wzroście zagrożeń na tym kierunku” – zapewnia Szewczenko.

Ponadto zastępczyni rzecznika dodała, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się wzmożonej aktywności grup dywersyjnych wroga na prawym brzegu obwodu chersońskiego.

Informację tę przekazała korespondentowi Ukrinformu zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

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Wcześniej Sztab Generalny opublikował mapę działań wojennych na Ukrainie według stanu na 22 października.

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