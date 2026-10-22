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Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині

UA NEWS 22 Жовтня 2026 10:45
Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині
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У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Одеській області, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

 

Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Під атакою опинилося цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Через влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля», — написав Кіпер.

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За його даними, постраждалих унаслідок атаки немає.

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У ДСНС Одещини повідомили, що внаслідок ворожого удару пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю підприємства. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 30 рятувальників.

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Джерело: Олег Кіпер

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