Россия нанесла удар по предприятию по производству продуктов питания в Одесской области
В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одесской области, специализирующемуся на производстве продуктов питания.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
«Под ударом оказалось гражданское предприятие, производящее продукты питания. В результате попадания почти полностью сгорело административное здание», — написал Кипер.
По его данным, пострадавших в результате атаки нет.
В ГСЧС Одесской области сообщили, что в результате вражеского удара повреждено двухэтажное административное здание предприятия. К ликвидации последствий атаки привлекли более 30 спасателей.
Источник: Олег Кипер
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