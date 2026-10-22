Россия нанесла удар по предприятию по производству продуктов питания в Одесской области

В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одесской области, специализирующемуся на производстве продуктов питания.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Под ударом оказалось гражданское предприятие, производящее продукты питания. В результате попадания почти полностью сгорело административное здание», — написал Кипер.

По его данным, пострадавших в результате атаки нет.

В ГСЧС Одесской области сообщили, что в результате вражеского удара повреждено двухэтажное административное здание предприятия. К ликвидации последствий атаки привлекли более 30 спасателей.

Источник: Олег Кипер

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