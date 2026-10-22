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Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim

UA NEWS 22 października 2026 10:45
Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, specjalizujące się w produkcji artykułów spożywczych.

 

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

„Atakowi padło ofiarą przedsiębiorstwo cywilne produkujące artykuły spożywcze. W wyniku trafienia budynek administracyjny niemal całkowicie spłonął” – napisał Kiper.

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Według jego informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

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Służba Państwowej Służby Ratowniczej obwodu odeskiego poinformowała, że w wyniku wrogiego ataku uszkodzony został dwupiętrowy budynek administracyjny przedsiębiorstwa. Do likwidacji skutków ataku zaangażowano ponad 30 ratowników.

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Źródło: Oleg Kiper

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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