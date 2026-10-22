Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, specjalizujące się w produkcji artykułów spożywczych.

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

„Atakowi padło ofiarą przedsiębiorstwo cywilne produkujące artykuły spożywcze. W wyniku trafienia budynek administracyjny niemal całkowicie spłonął” – napisał Kiper.

Według jego informacji nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

Służba Państwowej Służby Ratowniczej obwodu odeskiego poinformowała, że w wyniku wrogiego ataku uszkodzony został dwupiętrowy budynek administracyjny przedsiębiorstwa. Do likwidacji skutków ataku zaangażowano ponad 30 ratowników.

Źródło: Oleg Kiper

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