在莫斯科境内空投地面机器人系统完全可行，但要实施此类行动，必须考虑一系列技术条件。

具体而言，这需要相应的载具以及与机器人之间稳定的通信渠道。此外，还需周密规划其着陆方式，并考虑到俄罗斯防空系统可能击落载具的风险。

维克多·帕夫洛夫认为，将地面机器人系统远距离空投至莫斯科等目标地区的构想完全可行。

据这位军官称，该计划的实施取决于两个因素。第一是运载工具：必须将地面机器人系统运送到指定地点。第二是通信，它能实现对系统的远程操控。帕夫洛夫强调，这完全可行。

据他介绍，在深空区域投放FPV无人机是可行的。但就地面机器人系统本身的空降而言，机器人必须安全着陆且不发生坠毁，而使用降落伞会增加操作难度。

另一个因素是防空系统，据帕夫洛夫称，它可能会击落无人机的载具。

第三突击旅无人机营军官、无人机学校创始人维克多·帕夫洛夫在播客《这就是基地》中透露了这一情况。

无人机在莫斯科各机场引发了大规模问题。

回顾一下，10月31日，莫斯科遭到无人机袭击，谢列梅捷沃机场附近传出爆炸声。

此前一天，莫斯科所有机场均实施了飞行限制。

需要指出的是，俄罗斯已对莫斯科航空枢纽的所有机场实施了飞行限制。

关注我们在