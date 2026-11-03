Wysadzenie naziemnych kompleksów robotycznych na terenie Moskwy jest całkowicie możliwe, jednak aby przeprowadzić taką operację, należy uwzględnić szereg warunków technicznych.

W szczególności potrzebne są do tego odpowiednie nośniki oraz stabilny kanał łączności z robotami. Ponadto należy przemyśleć sposób ich lądowania oraz uwzględnić ryzyko, że rosyjska obrona przeciwlotnicza może zestrzelić nośnik.

Wiktor Pawłow uważa pomysł zrzutu naziemnych kompleksów robotycznych na duże odległości, w szczególności na Moskwę, za całkowicie wykonalny.

Według oficera realizacja zależy od dwóch czynników. Pierwszy to nośniki: kompleksy robotyczne muszą zostać dostarczone na miejsce. Drugi to łączność, która pozwala sterować kompleksem. Jest to całkowicie realne – podkreślił Pawłow.

Zrzucanie dronów FPV na głębokich trasach, jak twierdzi, jest możliwe. Jeśli jednak chodzi o zrzut samych kompleksów NRK – robot musi wylądować i nie rozbić się, a użycie spadochronów komplikuje ten proces.

Kolejnym czynnikiem jest obrona przeciwlotnicza, która – jak twierdzi Pawłow – może zestrzelić nośnik bezzałogowego statku powietrznego.

O tym w podcaście „CE BAZA” poinformował Wiktor Pawłow, oficer batalionu NRK 3. brygady szturmowej oraz założyciel szkoły NRK.

Drony spowodowały poważne problemy na moskiewskich lotniskach.

Przypomnijmy, że 31 października Moskwa została zaatakowana przez drony, a w pobliżu lotniska Szeremietiewo rozległy się wybuchy.

Dzień wcześniej we wszystkich moskiewskich portach lotniczych wprowadzono ograniczenia lotów.

Przypomnijmy, że Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych moskiewskiego węzła lotniczego.

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