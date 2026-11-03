Безпілотники спричинили масштабні проблеми в аеропортах Москви

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Увечері 2 листопада та в ніч проти 3 листопада московські аеропорти запровадили обмеження на польоти через атаку дронів. Два летовища повністю припинили приймати й відправляти рейси, ще два перейшли на особливий режим роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Росавіацію та мера Москви Сергія Собяніна.

Обмеження торкнулися всіх чотирьох аеропортів російської столиці – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. Відповідно до повідомлень про їхню роботу, Внуково та Домодєдово повністю припинили обслуговування рейсів. Шереметьєво та Жуковський продовжили роботу за погодженням із відповідними органами.

Причиною обмежень стало тимчасове закриття частини повітряного простору Московського регіону. Російська авіаційна влада пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через зміни в роботі аеропортів авіакомпанії змушені коригувати розклад, а пасажири – зважати на можливі затримки та скасування рейсів.

Паралельно мер Москви Сергій Собянін протягом вечора регулярно публікував повідомлення про нібито знищені безпілотники, які прямували до російської столиці. За його словами, за кілька годин російська протиповітряна оборона збила 46 дронів.

Перші повідомлення з'явилися о 22:04. Тоді Собянін заявив про вісім знищених безпілотників. Згодом він повідомив ще про десять, потім – про наступні десять. О 23:51 мер відзвітував про нібито знищення ще 18 апаратів.

Повідомлення про роботу протиповітряної оборони продовжили надходити й після опівночі. О 01:38 Собянін заявив про знищення ще 16 безпілотників, які нібито летіли на Москву.

Після кожного повідомлення мер повторював, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Водночас він не уточнював, де саме впали уламки, чи зазнали пошкоджень будівлі та інфраструктура і чи є постраждалі.

Усі наведені цифри щодо кількості збитих безпілотників ґрунтуються виключно на повідомленнях Собяніна. Незалежного підтвердження цих заяв немає. Так само не оприлюднено інформації, яка дозволяла б встановити, які саме об'єкти могли бути цілями безпілотників.

Нагадаємо, 31 жовтня Москву атакували дрони, пролунали вибухи біля аеропорту Шереметьєво.

Днем раніше у всіх аеропортах Москви запровадили обмеження на польоти.

Нагадаємо, що Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла.

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