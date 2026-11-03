Беспилотники вызвали серьезные проблемы в московских аэропортах

Вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября московские аэропорты ввели ограничения на полеты из-за атаки дронов. Два аэропорта полностью прекратили прием и отправку рейсов, еще два перешли на особый режим работы. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Росавиацию и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ограничения коснулись всех четырёх аэропортов российской столицы — Внуково, Домодёдово, Шереметьево и Жуковского. Согласно сообщениям об их работе, Внуково и Домодедово полностью прекратили обслуживание рейсов. Шереметьево и Жуковский продолжили работу по согласованию с соответствующими органами.

Причиной ограничений стало временное закрытие части воздушного пространства Московского региона. Российские авиационные власти объясняют такие меры необходимостью обеспечения безопасности полётов. Из-за изменений в работе аэропортов авиакомпании вынуждены корректировать расписание, а пассажиры — учитывать возможные задержки и отмены рейсов.

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин в течение вечера регулярно публиковал сообщения о якобы уничтоженных беспилотниках, направлявшихся в российскую столицу. По его словам, за несколько часов российская противовоздушная оборона сбила 46 дронов.

Первые сообщения появились в 22:04. Тогда Собянин заявил о восьми уничтоженных беспилотниках. Впоследствии он сообщил ещё о десяти, затем — о следующих десяти. В 23:51 мэр отчётался о якобы уничтожении ещё 18 аппаратов.

Сообщения о работе противовоздушной обороны продолжали поступать и после полуночи. В 01:38 Собянин заявил об уничтожении ещё 16 беспилотников, которые якобы летели на Москву.

После каждого сообщения мэр повторял, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. При этом он не уточнял, где именно упали обломки, получили ли повреждения здания и инфраструктура и есть ли пострадавшие.

Все приведенные цифры о количестве сбитых беспилотников основаны исключительно на сообщениях Собянина. Независимого подтверждения этих заявлений нет. Также не обнародована информация, которая позволила бы установить, какие именно объекты могли быть целями беспилотников.

Напомним, 31 октября Москву атаковали дроны, раздались взрывы возле аэропорта Шереметьево.

Днем ранее во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты.

Напомним, что Россия ограничила полеты во всех аэропортах московского авиаузла.

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