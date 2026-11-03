无人机在莫斯科各机场引发了大规模问题

11月2日晚至11月3日凌晨，莫斯科各机场因遭遇无人机袭击而实施了航班限制。 其中两座机场完全停止了航班的起降，另外两座则转入了特殊运行模式。据“Glavkom”援引俄罗斯民航局和莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁的消息报道。

限制措施波及俄罗斯首都的所有四座机场——伏努科沃、多莫杰多沃、谢列梅捷沃和茹科夫斯基。 根据各机场发布的运营公告，伏努科沃和多莫杰多沃机场已完全停止航班服务。谢列梅捷沃和朱可夫斯基机场则在征得相关部门同意后继续运营。

限制措施的原因是莫斯科地区部分空域被临时关闭。 俄罗斯航空当局解释称，采取这些措施是为了确保飞行安全。由于机场运营发生变化，航空公司不得不调整航班时刻表，乘客则需注意可能出现的航班延误和取消。

与此同时，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁当晚多次发布消息，称有飞往俄罗斯首都的无人机被击落。据他称，短短几小时内，俄罗斯防空部队击落了46架无人机。

首批消息于22:04发布。当时索比亚宁称已击落8架无人机。 随后他又报告击落了10架，接着又报告击落了10架。23时51分，市长报告称又击落了18架无人机。

关于防空行动的消息在午夜过后仍在持续传来。凌晨01:38，索比亚宁称又击落了16架据称正飞向莫斯科的无人机。

每次通报后，市长都会重申，应急服务部门的专家正在残骸坠落现场开展工作。但与此同时，他并未具体说明残骸确切坠落的位置、建筑物和基础设施是否受损，以及是否有人员伤亡。

上述关于击落无人机数量的所有数据均仅基于索比亚宁的通报。目前尚无独立来源对这些声明进行证实。 同样，也没有公布任何能够确定无人机具体目标的信息。

回顾一下，10月31日，莫斯科遭到无人机袭击，谢列梅捷沃机场附近传出爆炸声。

此前一天，莫斯科所有机场均实施了飞行限制。

需要指出的是，俄罗斯已对莫斯科航空枢纽的所有机场实施了飞行限制。

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