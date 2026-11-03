Украинский военный рассказал, реально ли десантировать наземных роботов на Москву

Десантирование наземных роботизированных комплексов на территории Москвы вполне возможно, однако для проведения такой операции необходимо учесть ряд технических условий.

В частности, для этого требуются соответствующие носители и стабильный канал связи с роботами. Кроме того, необходимо продумать способ их приземления и учесть риск того, что российская противовоздушная оборона может сбить носитель.

Идею десантирования наземных роботизированных комплексов на большие расстояния, в частности на Москву, Виктор Павлов считает вполне осуществимой.

По словам офицера, реализация зависит от двух факторов. Первый — носители: НРК нужно доставить к месту назначения. Второй — связь, позволяющая управлять комплексом. Это вполне реально, подчеркнул Павлов.

Сбрасывать FPV-дроны на дипстрайках, по его словам, возможно. А вот что касается десантирования самих НРК — робот должен приземлиться и не разбиться, а использование парашютов усложняет процесс.

Еще один фактор — ПВО, которая, по словам Павлова, может сбить носитель беспилотного аппарата.

Об этом в подкасте «ЦЕ БАЗА» сообщил Виктор Павлов, офицер батальона НРК 3-й штурмовой бригады и основатель школы НРК.

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