Український військовий розповів, чи реально десантувати наземних роботів на Москву

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Десантування наземних роботизованих комплексів на території Москви цілком можливе, однак для проведення такої операції необхідно врахувати низку технічних умов.

Зокрема, для цього потрібні відповідні носії та стабільний канал зв’язку з роботами. Крім того, необхідно продумати спосіб їхнього приземлення та врахувати ризик того, що російська протиповітряна оборона може збити носій.

Ідею десантування наземних роботизованих комплексів на великі відстані, зокрема на Москву, Віктор Павлов вважає цілком здійсненною.

За словами офіцера, реалізація залежить від двох чинників. Перший - носії: НРК потрібно доправити до місця. Другий - зв'язок, який дозволяє керувати комплексом. Це цілком реально, наголосив Павлов.

Скидати FPV-дрони на діпстрайках, за його словами, можливо. А от щодо десантування самих НРК - робот має приземлитися й не розбитися, а використання парашутів ускладнює процес.

Ще один фактор - ППО, яка, за словами Павлова, може збити носій безпілотного засобу.

Про це у подкасті "ЦЕ БАЗА" повідомив Віктор Павлов, офіцер батальйону НРК 3-ї штурмової бригади та засновник школи НРК.

Безпілотники спричинили масштабні проблеми в аеропортах Москви.

Нагадаємо, 31 жовтня Москву атакували дрони, пролунали вибухи біля аеропорту Шереметьєво.

Днем раніше у всіх аеропортах Москви запровадили обмеження на польоти.

Нагадаємо, що Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла.

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