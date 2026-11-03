美国大选当天，俄罗斯向乌克兰发射了17枚弹道导弹和289架无人机——泽连斯基

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰的能源基础设施发动了大规模打击，一夜之间发射了17枚弹道导弹和59枚巡航导弹，并出动了289架攻击型无人机。 这位国家元首强调，尤其值得注意的是，此次袭击恰逢11月3日美国国会选举之日。

据总统称，俄罗斯的袭击是预先策划的，主要针对关键基础设施。乌克兰的能源系统——发电设施和变电站——成为了主要目标。

“今夜，俄军发动了一次复杂的密集打击，其首要目标正是关键基础设施。 主要目标是能源系统，包括敖德萨、切尔卡瑟、日托米尔、文尼察、哈尔科夫、第聂伯罗、切尔诺夫策、切尔尼戈夫和罗夫诺等州的发电设施和变电站。 许多城市和社区正在实施应急和紧急停电措施，”泽连斯基写道。

受此次袭击影响，多个地区已实施应急和紧急断电措施。

此外，总统还通报了哈尔科夫一家医疗机构遭袭的情况。据他介绍，俄军袭击了该市一家正在收治病人的市立临床医院。

“在哈尔科夫，俄军直接袭击了市立临床医院。73人受伤，正在治疗患者的心脏病科遭到破坏，”总统指出。

此外，沃洛迪米尔·泽连斯基还通报了在扎波罗热州科米舒瓦萨地区持续进行的救援行动，该行动于前一天启动。

“遗憾的是，遇难人数有所增加。有29人被俄罗斯杀害。我向遇难者的亲属和亲友表示哀悼。另有5人受伤。 废墟下仍有人员被困。救援工作正在安全形势允许的范围内继续进行：俄罗斯存在再次发动袭击的威胁，他们总是以这种卑鄙的方式行事，”泽连斯基指出。

这位国家元首特别指出，对乌克兰的大规模炮击恰逢美国国会选举之日。他呼吁美国不要忽视俄罗斯的行径，并加强对乌克兰的援助，以抵御空袭。

“这一切恰好发生在美国国会选举当天，这非常具有象征意义。俄罗斯人认为美国不会注意到他们发出的这一信号。 但必须察觉并制止此类恐怖行径。必须帮助乌克兰保卫领空，否则俄罗斯绝不会停止其导弹袭击。必须以诚实可靠的方式协助构建和平，而美国有能力做到这一点。 感谢所有不愿对这次俄罗斯袭击保持沉默的人。感谢每一位支持乌克兰防卫的人，”泽连斯基强调道。

总统还表示，空袭警报仍在持续，新的导弹和无人机袭击威胁依然存在。

弗拉基米尔·泽连斯基在社交媒体上写道。

11月3日凌晨，俄军将主要火力集中在乌克兰的关键基础设施和能源基础设施上。乌克兰武装部队空军发言人尤里·伊格纳特通报了这一情况。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个地区的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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