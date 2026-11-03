在刻赤，无人机袭击了负责守卫刻赤大桥的军事单位

11月3日凌晨，在被临时占领的刻赤市传出爆炸声。遭到袭击的是负责守卫刻赤大桥的俄罗斯侵略者军事单位。弹药库发生火灾并引发爆炸。

“昨晚，克里米亚克里奇市负责守卫克里米亚大桥的军事单位遭到袭击，”该报道称。

据该频道报道，袭击发生后，弹药库起火，随后发生爆炸。

此外，当晚克里米亚大桥的交通曾暂时中断，限制措施持续至08:50。

目前尚未公布有关此次袭击后果及俄军可能伤亡情况的其他细节。

克里米亚之风Telegram频道报道了这一消息。

在库皮扬斯克方向，乌克兰空降兵对俄罗斯占领军的军事设施发动了打击。此次行动摧毁了一个弹药库，并摧毁了敌方的掩体，造成人员伤亡。

过去24小时内，前线共发生206次交火，其中康斯坦丁诺夫斯克方向的交火最为频繁。

自全面入侵开始以来，俄罗斯占领军的总战损已超过159万人。 截至2026年11月3日，乌克兰方面估计被消灭的俄军人数约为1,594,830人，其中2,060人是在过去24小时内被消灭的。

乌克兰国防部称，10月俄军阵亡及重伤人数达到创纪录的5.44万人。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。

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