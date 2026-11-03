В Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост

В ночь на 3 ноября во временно оккупированной Керчи раздались взрывы. Под обстрелом оказалась воинская часть российских захватчиков, обеспечивающая охрану Керченского моста. На складе боеприпасов возник пожар и произошла детонация.

«В Керчи ночью был нанесен удар по воинской части, охраняющей Керченский мост», — говорится в сообщении.

По информации канала, после удара на складе боеприпасов вспыхнул пожар, а впоследствии произошла детонация.

Также ночью временно перекрывали движение по Керченскому мосту. Ограничения действовали до 08:50.

Других подробностей о последствиях атаки и возможных потерях российских военных пока не сообщалось.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

На Купянском направлении украинские десантники нанесли удары по военным объектам российских оккупантов. В результате операции уничтожен склад с боекомплектом, поражены укрытия и личный состав противника.

На фронте за сутки произошло 206 боевых столкновений, больше всего — на Константиновском направлении.

Общие боевые потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,59 млн человек. По состоянию на 3 ноября 2026 года украинская сторона оценивает количество ликвидированных российских военных примерно в 1 594 830 человек, из них 2060 — за последние сутки.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

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