W nocy z 2 na 3 listopada w tymczasowo okupowanej Kerczy rozległy się wybuchy. Atakowi padła ofiarą jednostka wojskowa rosyjskich najeźdźców, która zapewnia ochronę mostu kerczeńskiego. W magazynie amunicji wybuchł pożar i doszło do detonacji.

„W nocy w Kerczu doszło do ataku na jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński” – czytamy w komunikacie.

Według informacji kanału, po uderzeniu w skład amunicji wybuchł pożar, a następnie doszło do detonacji.

Również w nocy tymczasowo zamknięto ruch na moście kerczeńskim. Ograniczenia obowiązywały do godziny 08:50.

Nie podano na razie żadnych innych szczegółów dotyczących skutków ataku ani ewentualnych strat wśród rosyjskich żołnierzy.

Informuje o tym kanał Telegram „Krymski Wiatr”.

Na kierunku Kupiański ukraińscy spadochroniarze przeprowadzili ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. W wyniku operacji zniszczono skład z amunicją, trafiono umocnienia oraz personel wroga.

Na froncie w ciągu doby doszło do 206 starć, najwięcej — na kierunku Kostiantynówskim.

Łączne straty bojowe rosyjskich sił okupacyjnych od początku pełnej inwazji przekroczyły 1,59 mln osób. Według stanu na 3 listopada 2026 r. strona ukraińska szacuje liczbę zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy na około 1 594 830 osób, z czego 2060 – w ciągu ostatniej doby.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tys. żołnierzy zabitych i ciężko rannych — poinformowało Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne odzyskały 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

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