伊格纳特称，俄罗斯在11月3日夜间的袭击中将打击重点放在了能源领域

11月3日凌晨，俄军将主要火力集中在对乌克兰关键基础设施和能源基础设施的打击上。乌克兰武装部队空军发言人尤里·伊格纳特通报了这一情况。

据他称，截至通报时，俄罗斯的袭击仍在持续。

“目前，喷气式无人机的袭击仍在继续。它们既从北部，也从南部经由敖德萨州、尼古拉耶夫州以及切尔尼戈夫州进入。主要向西移动，”伊格纳特表示。

据他介绍，夜间敌军动用了大量巡航导弹和弹道导弹，对关键基础设施目标实施了袭击。

发言人表示，目前已发生数轮袭击。敌方使用的导弹包括X-101、“伊斯坎德尔-K”、“伊斯坎德尔-M”、“锆石”等。

“此次联合打击还伴有近300架无人机。截至目前，已记录到289架。 关于作战结果：59枚巡航导弹中有49枚被击落或拦截。此外，另有3枚导弹目前尚未被定位，相关信息正在核实中，”该发言人表示。

他还补充说明，在289架攻击型无人机中，有120架是喷气式无人机。

据发言人称，敌方的战术保持不变，敌方会考虑乌克兰国防军、空军及其他部队可能调动的兵力和手段，并据此规划飞行路线。

“可以看出，敌方每次都会在某些方面调整航线，但总体上还是遵循典型模式：从北部经切尔尼戈夫州进入， 随后，例如从沃洛格达州起飞的飞机发射巡航导弹，经东部地区飞入，并向今天遭到袭击的目标移动，”伊格纳特解释道。

乌克兰武装部队空军司令部通讯处处长尤里·伊格纳特在电视直播中通报了这一情况。

伊格纳特指出了俄罗斯此次新袭击中的主要威胁。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个州的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动过大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯已出动图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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