Россия во время ночной атаки 3 ноября сосредоточила удары на энергетике — Игнат

В ночь на 3 ноября российские войска сосредоточили основные усилия на нанесении ударов по критической и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на момент сообщения российская атака еще продолжалась.

«Сейчас продолжается атака реактивных дронов. И с севера, и с юга они проникают через Одесскую, Николаевскую, а также Черниговскую области. Двигаются преимущественно в западном направлении», — сообщил Игнат.

По его словам, ночью враг применил большое количество крылатых и баллистических ракет, были атакованы объекты критической инфраструктуры.

По словам спикера, на данный момент уже произошло несколько волн атак. Среди ракет, примененных врагом, — Х-101, «Искандер-К», «Искандер-М», «Цирконы» и др.

«Такой комбинированный удар сопровождался также почти 300 дронами. На данный момент зафиксировано 289. Что касается результатов боевых действий: из 59 крылатых ракет было сбито/подавлено 49. Вместе с тем информация еще по трем ракетам, которые в данный момент не наблюдаются, уточняется», — рассказал пресс-секретарь.

Также он уточнил, что из 289 ударных БПЛА 120 — это реактивные дроны.

По словам пресс-секретаря, тактика противника остается неизменной: он учитывает силы и средства, которые могут задействовать украинские Силы обороны, Воздушные силы и другие компоненты, и соответственно формирует маршруты.

«Видно, что противник каждый раз может в чем-то изменять маршрут, но в целом они типичны: с севера через Черниговскую область заходят, далее следуют крылатые ракеты, скажем, из Вологодской области с самолетов, пролетают через восточные регионы и направляются к тем объектам, которые сегодня подверглись атаке», — рассказал Игнат.

Об этом сообщил в эфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат назвал главную угрозу во время нового удара РФ.

Россия заявила об атаке на ТЭС в трех областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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