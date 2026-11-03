视频：俄罗斯萨马拉市一处加油站遭无人机袭击后，大火已持续燃烧两天

在俄罗斯联邦萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС），一场由2026年11月2日无人机袭击引发的大规模火灾已持续两天。 尽管当地当局声称已击退此次袭击，但该设施上空仍可见浓烟滚滚，储油区也遭受了新的破坏。

“萨马拉”原油中转站被视为欧洲最大的燃料枢纽之一，其71个储油罐的总储油量超过160万立方米。 由于该设施基础设施受损，哈萨克斯坦能源部已暂时暂停通过阿蒂劳-萨马拉输油管道向俄罗斯联邦转运原油。

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来源：Telegram频道ASTRA。

网络上出现了俄罗斯萨马拉州“萨马拉”石油转运站遭夜间袭击后的卫星图像。该转运站隶属于“跨油公司”，是俄罗斯石油运输系统中的关键节点之一。 特别是，原油正是通过该站输送到“友谊”输油管道的。

在俄罗斯“萨马拉”线性生产调度站，记录到了10月8日袭击造成的新的破坏痕迹。

此前一天，位于巴什科尔托斯坦的“俄罗斯天然气工业石油化工萨拉瓦特”企业——俄罗斯最大的炼油和石化综合体之一——遭到袭击。据OSINT渠道报道，该企业周边地区发生了火灾。

10月7日，俄罗斯沃罗涅日州多个居民点在遭受无人机袭击后断电。

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