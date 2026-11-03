乌克兰为反击网络攻击，攻破了俄罗斯的紧急警报系统——泽连斯基

乌克兰对俄罗斯紧急警报系统发动了网络攻击，以此回应莫斯科方面的行动——莫斯科于11月1日袭击了乌克兰系统，并向用户散布了关于核威胁的虚假警报。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基证实，乌克兰此次行动是对俄罗斯干涉的回应。

据总统称，俄罗斯对乌克兰紧急警报系统发动了网络攻击。

他强调，这并非孤立事件，因为俄罗斯黑客曾多次攻击公民日常生活所依赖的数字基础设施。

“他们攻击了我们的系统。这是一次网络攻击，是俄罗斯人此前针对银行系统、养老金、社会救助以及针对平民的多种援助所实施的数百次、数千次此类攻击中的一次，”泽连斯基说道。

这位国家元首补充道，在查明袭击情况并确认其针对平民后，乌克兰决定予以反击。

“我们只是在回应他们的攻击，”总统指出。

据报道，11月1日晚，“空袭警报”应用程序疑似遭到敌方攻击。据现有信息显示，乌克兰用户收到了关于核威胁的虚假警报。

据乌克兰武装部队空军称，该事件可能与针对预警系统的网络攻击有关。

因此，沃洛迪米尔·泽连斯基证实，乌克兰对俄罗斯紧急警报系统的干预，是对俄罗斯针对乌克兰基础设施发动网络攻击的回应。

国家元首在接受PBS News采访时透露了这一消息。

据法国24台报道，乌克兰和作为侵略国的俄罗斯联邦的紧急警报系统在当晚均遭受了网络攻击。 在攻击期间，两国用户均收到了关于可能发生核打击的虚假警报。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯就俄罗斯对乌克兰“空袭警报”应用程序的网络攻击发表了评论。她表示，此类行动是俄罗斯针对乌克兰更广泛战争的一部分。

关注我们在