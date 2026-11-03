Украина в ответ на кибератаку взломала систему экстренных оповещений РФ, — Зеленский

Украина совершила кибератаку на российскую систему экстренных оповещений в ответ на действия Москвы, которая 1 ноября атаковала украинскую систему и распространила среди пользователей фейковые предупреждения о ядерной угрозе. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская операция была ответом на российское вмешательство.

По словам президента, Россия совершила кибератаку на украинскую систему экстренных оповещений.

Он подчеркнул, что это не единичный случай, ведь российские хакеры неоднократно атаковали цифровую инфраструктуру, от которой зависит повседневная жизнь граждан.

«Они атаковали нашу систему. Это была кибератака, одна из сотен и тысяч таких, которые россияне уже совершили на банковскую систему, на пенсии, социальную поддержку, на многие различные виды поддержки гражданского населения», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что после выяснения обстоятельств атаки и осознания того, что она была направлена против гражданского населения, Украина решила ответить.

«Мы лишь отвечаем на их атаку», — отметил президент.

Как сообщалось, вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога», вероятно, подверглось вражескому воздействию. По имеющейся информации, украинским пользователям приходили фейковые сообщения о ядерной угрозе.

По данным Воздушных сил ВСУ, инцидент мог быть связан с кибератакой на систему оповещения.

Таким образом, Владимир Зеленский подтвердил, что вмешательство Украины в работу российской системы экстренных оповещений стало ответом на кибератаку РФ против украинской инфраструктуры.

Об этом глава государства рассказал в интервью PBS News.

Системы экстренного оповещения в Украине и Российской Федерации — государстве-агрессоре — подверглись кибератакам в течение ночи, сообщает France 24. Во время атак пользователям в обеих странах транслировались ложные предупреждения о возможных ядерных ударах.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала российскую кибератаку на украинское приложение «Воздушная тревога». По её словам, такие действия являются частью более широкой войны России против Украины.

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