В Житомирской области возросло число пострадавших после удара РФ по агропредприятию

Число пострадавших в результате российского удара по агропредприятию в Любарской общине Житомирской области возросло до четырёх. Все пострадавшие были госпитализированы.

«Сегодня утром враг нанес удар по одному из агропредприятий. Произошло разрушение и возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. На данный момент известно о 4 пострадавших», — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, двух пострадавших госпитализировали непосредственно с места происшествия. Впоследствии ещё двое людей самостоятельно обратились в медицинское учреждение, после чего медики также госпитализировали их.

В результате российского удара на территории агропредприятия произошли разрушения и возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате обстрела агропредприятия в Любарской общине. Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Житомирской области в Facebook.

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Россия заявила о нападении на ТЭС в трех областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

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