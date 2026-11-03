W obwodzie żytomierskim wzrosła liczba poszkodowanych w wyniku ataku Rosji na przedsiębiorstwo rolnicze

Liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku na przedsiębiorstwo rolnicze w gminie Liubarska w obwodzie żytomierskim wzrosła do czterech. Wszyscy ranni trafili do szpitala.

„Dzisiaj rano wróg przeprowadził atak na jedno z przedsiębiorstw rolniczych. Doszło do zniszczeń i wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili. Na chwilę obecną wiadomo o czterech poszkodowanych” – czytamy w komunikacie.

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) dwie osoby poszkodowane zostały hospitalizowane bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Później kolejne dwie osoby samodzielnie zgłosiły się do placówki medycznej, po czym lekarze również je przyjęli do szpitala.

W wyniku rosyjskiego ataku na terenie przedsiębiorstwa rolnego doszło do zniszczeń i wybuchł pożar. Służby ratownicze szybko ugasiły pożar.

Wcześniej informowano o trzech poszkodowanych w wyniku ostrzału gospodarstwa rolnego w gminie Liubarska. Później liczba rannych wzrosła do czterech.

Informację tę podało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie żytomierskim na Facebooku.

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