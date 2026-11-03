在日托米尔州，俄罗斯对一家农业企业发动袭击后，伤者人数有所增加

在日托米尔州柳巴尔社区一家农业企业遭俄罗斯袭击后，伤者人数已增至四人。所有伤者均已被送往医院。

“今天上午，敌军对一家农业企业发动了袭击。袭击造成设施损毁并引发火灾，救援人员迅速将火势扑灭。截至目前，已确认有4人受伤，”通报中称。

据国家紧急情况局消息，两名伤者直接从事发现场被送往医院。随后又有两人自行前往医疗机构就诊，医护人员随后也将他们收治入院。

由于俄罗斯的袭击，该农业企业内发生破坏并引发火灾。救援人员迅速扑灭了火势。

此前有报道称，柳巴尔社区一家农业企业遭炮击，造成三人受伤。随后，伤者人数增至四人。

吉特莫尔州国家紧急情况局总署在Facebook上发布了这一消息。

11月3日凌晨，俄罗斯的袭击损坏了敖德萨州维尔科夫斯基社区的两所教育机构。此次袭击导致一所普通中学和一所幼儿园受损。

俄罗斯宣称袭击了乌克兰三个州的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施。

在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对里夫内州实施了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

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