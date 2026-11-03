俄罗斯购物中心内的租户数量持续减少：服装、电子产品和家居用品零售商正大规模关闭门店。

据2026年数据显示，莫斯科购物中心的空置率可能达到12.2%，较上年增长2.5个百分点，且该指标已连续三个季度呈上升趋势。 据CORE.XP分析师数据显示，俄罗斯首都最大型购物中心的空置率已升至7.5%，而地区性购物中心的空置率则升至5.4%。

据“商店之店”公司测算，2025年7月至2026年6月期间，莫斯科优质购物中心内共有2,300家商铺停止营业。 新开业门店在数量上仅弥补了关闭门店的80%，在占地面积上仅弥补了75%。 正在缩减门店网络的零售商包括Gloria Jeans（计划于2026年关闭约150家门店）、O’Stin、Zolla、Zenden以及Concept Group等公司。

来源：《商业日报》。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯面向个人发放的贷款已降至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临突然的经济放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎能够抵御制裁。

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