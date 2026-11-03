Латвия требует созвать Совбез ООН в связи с ударом РФ по Комишувасе

Латвия инициирует внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по поселку Комышуваха в Запорожской области. В Риге заявили об очередной атаке России на гражданское население Украины.

Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в социальной сети X.

Латвия, которая с 1 ноября председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, стремится провести внеочередное заседание Совбеза в связи с российским ударом по мирным жителям Украины.

«Латвия призвала к созыву внеочередного заседания Совета Безопасности ООН после ужасающих нападений России на мирных жителей в Украине, в частности на центр распределения гуманитарной помощи в Комышувасе», — отметила Браже.

Российский авиаудар по Комишувасу унес жизни четырёх запорожских полицейских.

Удар по Комышувасу унес жизни как минимум 26 человек — The Guardian.

В Комишувасе после российского удара без вести пропали 27 человек.

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