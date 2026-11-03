Łotwa domaga się zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakiem Rosji na Komyshuvasę

Łotwa zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskim atakiem na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim. W Rydze poinformowano o kolejnym ataku Rosji na ludność cywilną Ukrainy.

Informację tę minister spraw zagranicznych Łotwy Baiba Braže opublikowała w serwisie społecznościowym X.

Łotwa, która od 1 listopada przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dąży do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na cywilów na Ukrainie.

„Łotwa wezwała do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po straszliwych atakach Rosji na cywilów na Ukrainie, w szczególności na centrum dystrybucji pomocy humanitarnej w Komyshuwasi” – zaznaczyła Braže.

Rosyjski nalot na Komyshuvas spowodował śmierć czterech policjantów z Zaporoża.

Atak na Komyshuwas pochłonął co najmniej 26 ofiar śmiertelnych – podaje „The Guardian”.

W Komyshuwasi po rosyjskim ataku za zaginionych uznaje się 27 osób.

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