Ремонтники ВСУ заменили пушку танка Т-72 без использования заводского оборудования

Военные 146-го отдельного ремонтно-восстановительного полка провели необычный ремонт танка Т-72, заменив его пушку без использования заводских мощностей. Для выполнения работ ремонтникам пришлось снять конструкцию весом около 12 тонн.

Чтобы заменить ствол 125-мм пушки танка Т-72, ремонтникам пришлось взяться за настоящего бронированного гиганта — снять с корпуса многотонную башню.

В полку утверждают, что первыми среди ремонтных подразделений ВСУ взялись за такую сложную операцию в незаводских условиях.

Башня Т-72 в сборе весит около 12 тонн. Поднять такую конструкцию непросто даже с помощью мощного крана, ведь главная задача — не только отделить её от корпуса, но и не повредить механизмы танка.

Перед демонтажем ремонтникам необходимо отсоединить системы, соединяющие башню с корпусом, а уже потом осторожно поднять её.

На обнародованных фотографиях виден результат этой работы: массивная башня вместе со стволом висит на цепях крана над корпусом боевой машины.

В полку отмечают, что первый этап ремонта близится к завершению. Одновременно военные по специальным чертежам изготавливают ремонтный стапель — конструкцию, на которой закрепят демонтированную башню для дальнейших работ.

Впереди у ремонтников — замена ствола 125-мм танковой пушки 2А46. Для этого специалистам необходимо подготовить демонтированную башню, проверить состояние соответствующих механизмов и установить новый ствол.

Работа требует особой точности, ведь речь идет об вооружении, от исправности которого зависят не только результаты стрельбы, но и безопасность танкового экипажа.

Не менее ответственной будет установка башни на корпус. После сборки военные должны проверить исправность систем танка и его готовность к дальнейшей эксплуатации.

Источник: 146-й отдельный ремонтно-восстановительный полк

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