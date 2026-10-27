Військові показали процес ремонту американського бронеавтомобіля MaxxPro

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Військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку продемонстрували обслуговування ходової частини американського бронеавтомобіля International MaxxPro в ремонтному боксі.

Фахівці ремонтно-відновлювального батальйону автомобільної техніки працюють над відновленням складної незалежної пружинної підвіски, що використовується на сучасних модифікаціях для забезпечення керованості бронемашини на складній місцевості.

Корпус представленого MaxxPro додатково обладнаний металевими сітчастими екранами для захисту від FPV-дронів. Машини даного класу MRAP із V-подібним днищем призначені для перевезення бійців та евакуації поранених, а міцність їхньої бронекапсули неодноразово рятувала життя військових під час вибухів протитанкових мін. Представники 146-го полку підкреслили: «За кожним відремонтованим вузлом — справність машини. За кожною справною машиною — виконане бойове завдання. А найголовніше — збережені життя українських військовослужбовців».

Джерело: 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк.

Екіпаж 41-ї окремої механізованої бригади успішно евакуював цивільних жителів та поранених військових із небезпечної зони на бронемашині MaxxPro. Під час операції машина отримала пошкодження, однак військові змогли вивезти людей навіть із трьома пробитими колесами.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняний броньований евакуаційний тягач INGUAR-4. Нова колісна ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) розроблена для швидкої евакуації з поля бою різноманітних бронеавтомобілів вагою до 30 тонн, зокрема таких моделей як Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза», International MaxxPro та інших.

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