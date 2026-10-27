Военные продемонстрировали процесс ремонта американского бронеавтомобиля MaxxPro

Военнослужащие 146-го отдельного ремонтно-восстановительного полка продемонстрировали обслуживание ходовой части американского бронеавтомобиля International MaxxPro в ремонтном боксе.

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона автомобильной техники работают над восстановлением сложной независимой пружинной подвески, которая используется на современных модификациях для обеспечения управляемости бронемашины на сложной местности.

Корпус представленного MaxxPro дополнительно оборудован металлическими сетчатыми экранами для защиты от FPV-дронов. Машины данного класса MRAP с V-образным днищем предназначены для перевозки бойцов и эвакуации раненых, а прочность их бронекапсулы неоднократно спасала жизни военных во время взрывов противотанковых мин. Представители 146-го полка подчеркнули: «За каждым отремонтированным узлом — исправность машины. За каждой исправной машиной — выполненная боевая задача. А самое главное — спасенные жизни украинских военнослужащих».

Источник: 146-й отдельный ремонтно-восстановительный полк.

Экипаж 41-й отдельной механизированной бригады успешно эвакуировал мирных жителей и раненых военных из опасной зоны на бронемашине MaxxPro. Во время операции машина получила повреждения, однако военные смогли вывезти людей даже с тремя пробитыми колесами.

Министерство обороны Украины сертифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественный бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4. Новая колесная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) разработана для быстрой эвакуации с поля боя различных бронеавтомобилей весом до 30 тонн, в частности таких моделей, как Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза», International MaxxPro и других.

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