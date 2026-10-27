Добровольческое подразделение «Сибирский батальон», состоящее из граждан России и воюющее в составе Сил обороны Украины, опубликовало фотографии с тренировок новых рекрутов. На одном из военных полигонов новобранцы проходят интенсивный курс боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

В ходе учений бойцы осваивают военные навыки, перенимают реальный фронтовой опыт и отрабатывают тактическое взаимодействие в подразделении в условиях, максимально приближенных к боевым.

Источник: Пресс-служба «Сибирского батальона»

Напомним, что 12 марта 2024 года легион «Свобода России», Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон, состоящие из граждан России, недовольных диктаторским режимом в Кремле, совершили очередной прорыв на территорию России в Курской и Белгородской областях. Согласно их заявлениям, на Курском направлении они взяли под контроль пгт. Тёткино.

Легион «Свобода России», «Российский добровольческий корпус» и Сибирский батальон в ходе своего рейда в Белгородской области уничтожили 452 кремлевских наёмника, ещё 784 — ранили.

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