В Олешках проводят разминирование маршрутов для эвакуации гражданского населения

В Олешках в Херсонской области продолжается гуманитарная миссия по оказанию помощи мирным жителям. С 27 октября на определённых территориях действует режим тишины, который, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, стороны соблюдают. Сейчас там проводятся работы по разминированию маршрутов, чтобы безопасно доставлять гуманитарную помощь и помочь гражданским лицам покинуть город.

С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины. На данный момент его соблюдают, что позволяет продолжать работу по оказанию помощи гражданскому населению. Один из главных этапов сейчас — разминирование маршрутов. Это необходимо, чтобы гуманитарные службы могли безопасно доставлять людям помощь. Также подготовленные маршруты должны дать возможность выехать из города тем жителям, которые хотят покинуть Олешки.

«С 27 октября на определённых территориях действует режим тишины, которого стороны соблюдают. В настоящее время продолжается разминирование маршрутов. Это важный этап для безопасной доставки гуманитарной помощи и дальнейшего выезда гражданских лиц, желающих покинуть город», — написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Главная задача — помочь людям добраться до безопасного места

По словам омбудсмена, работа продолжается, чтобы обеспечить граждан необходимой помощью и создать условия для их выезда на безопасную территорию. Лубинец подчеркнул, что во время гуманитарной миссии главными приоритетами остаются жизнь и безопасность людей. «Продолжаем работу, ставя на первое место жизнь и безопасность гражданских лиц», — подытожил он.

Разминирование маршрутов является важным условием для дальнейшей эвакуации и доставки гуманитарной помощи. В то же время конкретные сроки завершения работ и количество людей, которые смогут выехать из Олешек, в сообщении омбудсмена не уточняются. О ходе гуманитарной миссии сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в течение 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента. Это позволило продолжить гуманитарную миссию, направленную на помощь гражданскому населению и создание условий для безопасного выезда людей из города.

До этого эвакуацию жителей Олешек отложили.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины ввели 27 октября.

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