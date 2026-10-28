Утром российские войска атаковали с помощью FPV-дрона эвакуационную группу полиции «Белые ангелы» в Харьковской области. В результате удара двое правоохранителей получили ранения.

Полицейские вместе с представителями Общества Красного Креста Украины направлялись в Зеленый Гай Великобурлукской общины Купянского района, чтобы эвакуировать местных жителей. Во время выполнения этой миссии группа попала под российскую атаку.

Во время движения российский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль. Двое полицейских получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Служебный автомобиль получил значительные повреждения, однако остался на ходу. Также повреждено транспортное средство гуманитарной организации.

Источник: полиция Харьковской области.

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