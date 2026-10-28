Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший

Вечером 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате атаки погиб мужчина.

По данным ОВА, под атакой врага оказалось предприятие в Сарненском районе.

«К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Источник: Александр Коваль.

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