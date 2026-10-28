Wieczorem 28 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na przedsiębiorstwo cywilne w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku zginął mężczyzna.

Według danych administracji obwodowej celem ataku wroga stało się przedsiębiorstwo w rejonie sarneńskim.

„Niestety nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. Zginął jeden mężczyzna” – czytamy w komunikacie.

Wybuchający pożar został opanowany przez służby ratownicze. Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu zdarzenia.

Źródło: Oleksandr Kowal.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom uległy sklepy „Epicentrum”.

Firma „Roshen” potwierdziła rosyjski atak na kompleks produkcyjny w Winnicy.

Wcześniej Rosja przeprowadziła atak rakietami KAB na Charków, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a inne odniosły obrażenia.

W rejonie Bogoduchowskim w obwodzie charkowskim 11 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały za pomocą drona ciężarówkę należącą do przedsiębiorstwa rolnego. W wyniku ataku zginął kierowca.

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