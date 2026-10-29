Delegacja, w skład której wchodzą przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, przybyła na miejsce, skąd jutro planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

Aby zapewnić przejrzystość kolejnego etapu misji humanitarnej, na miejscu obecni są również przedstawiciele mediów z trzech krajów.

Źródło: Dawid Arakhamia

Lubinec wezwał do przekazywania informacji o mieszkańcach okupowanych Oleszek na potrzeby misji humanitarnej.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec przeprowadził spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszkach, które zostały wcześniej uzgodnione.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

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