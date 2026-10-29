Представители Украины, США и РФ прибыли в пункт доставки гуманитарной помощи в Олешки
Делегация в составе представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда завтра планируется доставить гуманитарную помощь в Олешки.
Для обеспечения прозрачности проведения очередного этапа гуманитарной миссии на месте также присутствуют представители средств массовой информации трех стран.
Источник: Давид Арахамия
Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.