Представители Украины, США и РФ прибыли в пункт доставки гуманитарной помощи в Олешки

Делегация в составе представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда завтра планируется доставить гуманитарную помощь в Олешки.

Для обеспечения прозрачности проведения очередного этапа гуманитарной миссии на месте также присутствуют представители средств массовой информации трех стран.

Источник: Давид Арахамия

Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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