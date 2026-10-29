W sieci pojawiła się fałszywa informacja o ucieczce uzbrojonych jeńców w obwodzie charkowskim: Siły Zbrojne Ukrainy zareagowały na tę dezinformację
Informacje o rzekomej ucieczce dwóch uzbrojonych rosyjskich jeńców wojennych oraz ostrzelaniu samochodu ukraińskich żołnierzy w obwodzie charkowskim są niezgodne z prawdą. Siły Zbrojne Ukrainy zdementowały te doniesienia, które krążyły w sieci, i uznały je za fałszywe.
W sieci masowo rozpowszechniano informacje, że w pobliżu Starowirówki rzekomo uciekło dwóch uzbrojonych jeńców z aresztu wojskowego.
W tych fałszywych informacjach mowa była również o rzekomym ostrzelaniu pojazdu służb porządkowych.
W resortcie podkreślono, że informacje te są całkowicie niezgodne z rzeczywistością.
W Służbie Bezpieczeństwa Państwowego nie odnotowano żadnych podobnych incydentów, a jednostki działają w trybie normalnym.
Przedstawicieli mediów, serwisów społecznościowych i blogerów wzywa się do dokładnego sprawdzania informacji i korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł.
Informację tę podano z powołaniem się na Wojskową Służbę Porządkową Sił Zbrojnych Ukrainy.
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