Informacje o rzekomej ucieczce dwóch uzbrojonych rosyjskich jeńców wojennych oraz ostrzelaniu samochodu ukraińskich żołnierzy w obwodzie charkowskim są niezgodne z prawdą. Siły Zbrojne Ukrainy zdementowały te doniesienia, które krążyły w sieci, i uznały je za fałszywe.

W sieci masowo rozpowszechniano informacje, że w pobliżu Starowirówki rzekomo uciekło dwóch uzbrojonych jeńców z aresztu wojskowego.

W tych fałszywych informacjach mowa była również o rzekomym ostrzelaniu pojazdu służb porządkowych.

W resortcie podkreślono, że informacje te są całkowicie niezgodne z rzeczywistością.

W Służbie Bezpieczeństwa Państwowego nie odnotowano żadnych podobnych incydentów, a jednostki działają w trybie normalnym.

Przedstawicieli mediów, serwisów społecznościowych i blogerów wzywa się do dokładnego sprawdzania informacji i korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł.

Informację tę podano z powołaniem się na Wojskową Służbę Porządkową Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zdementowały rosyjskie oświadczenia dotyczące zajęcia wsi w obwodzie sumskim.

Siły Zbrojne Ukrainy jednoznacznie obaliły fałszywą informację szefa Sztabu Generalnego RF o zajęciu Małokaterynówki.

Kilku rosyjskich blogerów wojskowych publicznie oskarżyło szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RF Walerija Gerasimowa o kłamstwa dotyczące postępów rosyjskich wojsk na Donbasie. Oświadczenia dowództwa wojskowego spotkały się z krytyką nawet wśród zwolenników wojny przeciwko Ukrainie.

Rosyjski dyktator Władimir Putin twierdzi, że armia RF rzekomo znajduje się pięć kilometrów od Zaporoża.

Rosyjska propaganda ogłosiła zajęcie wsi w obwodzie charkowskim, która nie istnieje od prawie 30 lat.

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