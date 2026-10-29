Prywatne siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły już ponad 60 celów powietrznych za pomocą zautomatyzowanych wieżyczek. Systemy te służą do wykrywania i niszczenia zagrożeń powietrznych.

„Ministerstwo Obrony oraz klaster innowacji obronnych Brave1 kontynuują działania zmierzające do wdrożenia zautomatyzowanych wieżyczek do systemu obrony przeciwlotniczej (OPL). Więcej skutecznych systemów w uzbrojeniu oznacza więcej uratowanych istnień ludzkich i bezpieczniejsze niebo nad Ukrainą” – czytamy w komunikacie.

W Ministerstwie Obrony przypomniano, że Brave1 rozpoczął prace nad zautomatyzowanymi wieżyczkami już w 2024 roku. Obecnie systemy te nie są już jedynie technologiami eksperymentalnymi, lecz nieodłączną częścią systemu obrony przeciwlotniczej.

Znajdują się one już na uzbrojeniu Sił Powietrznych Ukrainy i niszczą wrogie zagrożenia, w szczególności rakiety „Banderole” oraz drony „Geran-5”.

Zautomatyzowane wieżyczki zniszczyły już ponad 60 celów w ramach projektu prywatnej obrony przeciwlotniczej.

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca za pomocą tych środków zniszczono dziesiątki wrogich bezzałogowych statków powietrznych nad Kijowem.

„To wynik systematycznej pracy, która dowodzi, że najnowsze ukraińskie rozwiązania są w stanie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom powietrznym zarówno na froncie, jak i nad miastami, chroniąc infrastrukturę krytyczną” – podkreślono w ministerstwie.

Projekt prywatnej obrony przeciwlotniczej jest realizowany zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Ukrainy z dnia 19 listopada 2025 r. nr 1506.

Umożliwia on przedsiębiorstwom zapewnienie dodatkowej ochrony swoim pracownikom, zakładom produkcyjnym oraz obiektom energetycznym, które są systematycznie atakowane przez bezzałogowe środki wroga.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na szybkie zwiększenie potencjału obrony przeciwlotniczej bez dodatkowego obciążania sił obrony przeciwlotniczej Sił Obronnych Ukrainy.

Informuje o tym Ministerstwo Obrony.

Wieżyczki obrony przeciwlotniczej zestrzeliwują drony Rosji z odległości do 1,4 km.

Siły Zbrojne Ukrainy testują na froncie zrobotyzowane wieżyczki wyposażone w karabiny automatyczne.

Przypomnijmy, że w ciągu pół roku Ministerstwo Obrony zatwierdziło ponad 1100 nowych wzorów uzbrojenia.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy nowy bezzałogowy kompleks lotniczy produkcji ukraińskiej V-1. Te ultralekkie bombowce zostały stworzone do niszczenia skupisk sił żywych, pojazdów samochodowych i techniki opancerzonej.

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