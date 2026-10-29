Co najmniej 27 obywateli Ugandy, zwerbowanych do rosyjskiej armii w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie, zginęło lub uznano ich za zmarłych.

Informacja ta zawarta jest w piśmie ambasady Ugandy w Moskwie skierowanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego kraju.

W dokumencie zaznaczono, że śmierć 11 Ugandyjczyków została potwierdzona, natomiast ciał kolejnych 16 osób nie udało się odnaleźć. Wśród nich mogą znajdować się również osoby przebywające w niewoli.

Ambasada otrzymała odpowiednią informację od rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kanałami dyplomatycznymi. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ugandy potwierdził autentyczność listu.

Źródło: Reuters

Rosja co miesiąc rekrutuje do swojej armii około 1800 obcokrajowców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

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