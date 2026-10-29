Kijów pod ostrzałem rakietowym: rozległo się pięć wybuchów

Wieczorem 29 października w Kijowie rozległo się pięć wybuchów. Alarm powietrzny ogłoszono dopiero po uderzeniach.

Na razie nie wiadomo, gdzie uderzyły rakiety i czy są ofiary.

Kanały Telegramu poinformowały, że w miejscu wybuchów unosi się dym.

Przypomnijmy, że ukraiński wywiad uzyskał informacje o przygotowywanych przez wojska rosyjskie nowych atakach balistycznych przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 29 października w swoim oświadczeniu.

Wieczorem 26 października rosyjskie pociski balistyczne uderzyły na teren jednego z kijowskich uniwersytetów oraz w jego pobliże. Uderzenie dotknęło również park „Kioto”, okolicę stacji metra oraz budynki mieszkalne.

Prywatna obrona przeciwlotnicza zniszczyła już ponad 60 celów powietrznych za pomocą zautomatyzowanych wieżyczek. Systemy te służą do wykrywania i niszczenia zagrożeń powietrznych.



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