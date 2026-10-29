Киев под обстрелом: прогремело пять взрывов

Вечером 29 октября в Киеве прогремели пять взрывов. Воздушная тревога прозвучала уже после ударов.

Пока неизвестно, куда попали ракеты и есть ли пострадавшие.

Телеграм-каналы сообщили, что на месте взрывов поднимается дым.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о подготовке российскими войсками новых баллистических атак против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в своем обращении.

Вечером 26 октября российские ракеты попали на территорию одного из киевских университетов и рядом с ним. Удар также пришелся на парк «Киото», район возле станции метро и жилые дома.

Частная противовоздушная оборона уничтожила уже более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей. Эти системы используются для обнаружения и поражения воздушных угроз.



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