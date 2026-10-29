Киев под обстрелом: прогремело пять взрывов
Вечером 29 октября в Киеве прогремели пять взрывов. Воздушная тревога прозвучала уже после ударов.
Пока неизвестно, куда попали ракеты и есть ли пострадавшие.
Телеграм-каналы сообщили, что на месте взрывов поднимается дым.
Напомним, что украинская разведка получила информацию о подготовке российскими войсками новых баллистических атак против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в своем обращении.
Вечером 26 октября российские ракеты попали на территорию одного из киевских университетов и рядом с ним. Удар также пришелся на парк «Киото», район возле станции метро и жилые дома.
Частная противовоздушная оборона уничтожила уже более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей. Эти системы используются для обнаружения и поражения воздушных угроз.