В Дарницком районе Киева после баллистической атаки возник пожар — Кличко

Вечером 29 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. В Дарницком районе россияне поразили складские здания. Возник пожар.

«Взрывы в столице. Город подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях! В Дарницком районе поражены складские здания. Идет пожар. Экстренные службы направляются на место. Экстренные службы направляются на место», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о подготовке российскими войсками новых баллистических атак против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в своем обращении.

Вечером 26 октября российские ракеты попали на территорию одного из университетов Киева и рядом с ним. Удар также пришелся на парк «Киото», район возле станции метро и жилых домов.

Частная противовоздушная оборона уничтожила уже более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей. Эти системы используются для обнаружения и поражения воздушных угроз.

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