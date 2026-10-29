W dzielnicy Darnytsia w Kijowie wybuchł pożar po ataku balistycznym — Klitschko

Wieczorem 29 października w Kijowie rozległo się kilka wybuchów. W dzielnicy Darnytska Rosjanie trafili w budynki magazynowe. Wybuchł pożar.

„Wybuchy w stolicy. Miasto jest atakowane pociskami balistycznymi. Schroncie się w schronach! W dzielnicy Darnytska pociski trafiły w budynki magazynowe. Wybuchł pożar. Służby ratownicze zmierzają na miejsce. Służby ratownicze zmierzają na miejsce” – poinformował burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

Przypomnijmy, że ukraiński wywiad uzyskał informacje o przygotowywanych przez wojska rosyjskie nowych atakach rakietowych przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 29 października w swoim oświadczeniu.

Wieczorem 26 października rosyjskie pociski balistyczne uderzyły na teren jednego z kijowskich uniwersytetów oraz w jego pobliże. Uderzenie dotknęło również park „Kioto”, obszar w pobliżu stacji metra oraz budynki mieszkalne.

Prywatna obrona przeciwlotnicza zniszczyła już ponad 60 celów powietrznych za pomocą zautomatyzowanych wieżyczek. Systemy te służą do wykrywania i niszczenia zagrożeń powietrznych.

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