W ciągu dnia 1 listopada obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 280 dronów

W ciągu dnia 1 listopada rosyjskie siły zbrojne kontynuowały ataki na terytorium Ukrainy przy użyciu dronów bojowych i rakiet. W godzinach od 06:30 do 19:00 przeciwnik wykorzystał 326 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów, w tym drony odrzutowe i „Gerbery”, a także wystrzelił sześć dronów rakietowych typu S8000 „Banderol”/„Dan-T”.

Według wstępnych informacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy oddziały obrony przeciwlotniczej zniszczyły lub unieszkodliwiły za pomocą środków walki elektronicznej 274 bezzałogowe statki powietrzne (w tym 46 dronów odrzutowych) oraz wszystkie sześć „Banderoli”. Według stanu na wieczór w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało jeszcze ponad 20 wrogich dronów, a działania bojowe mające na celu ich zlikwidowanie trwają.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich uderzeń na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

W nocy z 30 na 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie żytomierskim. W wyniku tych ataków ponad 650 miejscowości pozostało bez prądu. Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w gminie Kremeniec w obwodzie tarnopolskim. Szef Obwodnej Administracji Tarnopolskiej Taras Pastuch poinformował, że w wyniku trafienia wroga 12 miejscowości regionu zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych prądu.

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