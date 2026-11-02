W Kijowie aplikacja Air Alert, która wysyła na smartfony powiadomienia o alarmach lotniczych, późnym wieczorem rozesłała fałszywe ostrzeżenie o zagrożeniu radiacyjnym. Ukraińskie władze poinformowały, że nie było rzeczywistego zagrożenia promieniowaniem.

Prawdopodobne skompromitowanie aplikacji

Siły Powietrzne Ukrainy oświadczyły, że aplikacja mogła zostać skompromitowana przez wroga. Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej przypisało odpowiedzialność za atak Rosji. Informuje o tym Der Spiegel.

Według mediów, tego wieczoru w niektórych regionach również rozlegały się syreny. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy błędnie otrzymywali powiadomienia o możliwych atakach z użyciem broni chemicznej oraz zagrożeniu walkami ulicznymi. Władze wezwały obywateli, by nie przechodzili do linków w Air Alert.

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Nieprawidłowe komunikaty wkrótce zniknęły, a działanie aplikacji tymczasowo zawieszono. Jednocześnie inne systemy ostrzegania ludności i syreny obrony cywilnej nadal działały.

Doniesienia o ataku w Rosji

Wkrótce po incydencie w Ukrainie władze Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, również poinformowały o masowym cyberataku na swoją aplikację do ostrzegania w sytuacjach nadzwyczajnych. Według państwowej agencji TASS, powołującej się na rosyjskie ministerstwo obrony cywilnej, sprawcy rozesłali ludności fałszywe informacje. Resort nie wskazał prawdopodobnych osób zaangażowanych, a jego strona z ostrzeżeniami była przez pewien czas niedostępna w nocy.

Nie wiadomo obecnie, czy cyberataki na ukraińską i rosyjską aplikację są ze sobą powiązane.

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