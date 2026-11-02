В Киеве приложение Air Alert, которое отправляет на смартфоны оповещения о воздушных тревогах, поздно вечером распространило ложное предупреждение о радиационной опасности. Украинские власти сообщили, что реальной угрозы радиации не было.

Возможная компрометация приложения

Воздушные силы ВСУ заявили, что приложение могло быть скомпрометировано противником. Украинский Центр стратегических коммуникаций возложил ответственность за атаку на Россию. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным СМИ, в отдельных регионах в тот вечер также звучали сирены. Через приложение пользователям ошибочно поступали уведомления о возможных атаках с применением химического оружия и опасности уличных боев. Власти призвали граждан не переходить по ссылкам в Air Alert.

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Некорректные сообщения вскоре исчезли, а работу приложения временно приостановили. В то же время другие системы оповещения населения и сирены гражданской защиты продолжали работать.

Сообщения об атаке в России

Вскоре после инцидента в Украине власти РФ, государства-агрессора, также заявили о массированной кибератаке на свое приложение для экстренных предупреждений. По информации государственного агентства ТАСС со ссылкой на российское министерство гражданской защиты, злоумышленники разослали населению ложную информацию. Ведомство не назвало вероятных причастных, а его сайт с предупреждениями некоторое время был недоступен ночью.

Связаны ли между собой кибератаки на украинское и российское приложения, пока неизвестно.

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