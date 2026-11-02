Видео: В Самарской области РФ дроны атаковали нефтепроводную станцию, возник пожар

Утром в понедельник, 2 ноября, Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вероятной целью стала линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» вблизи города Просвет. После атаки в районе объекта возник пожар.

Примерно в 03:00 мониторинговые каналы России сообщили, что в Самарской области существует угроза атаки беспилотников. Более того, утверждалось, что в самой Самаре в целях безопасности была проведена эвакуация работников из различных складских помещений.

Уже в 5 утра несколько OSINT-каналов начали публиковать кадры из населенного пункта Просвет. По их данным, беспилотники атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Самара», после чего в районе объекта начался пожар. Также отмечается, что это уже третья атака за последнее время.

Стоит добавить, что станция «Самара» является важным узлом приёма, хранения и дальнейшей транспортировки нефти и обладает одним из крупнейших резервуарных парков в Европе.

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Местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

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