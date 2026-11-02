Wideo: W obwodzie samarskim w Rosji drony zaatakowały stację rurociągu naftowego, wybuchł pożar

W poniedziałek rano, 2 listopada, obwód samarski w Rosji stał się celem ataku dronów. Prawdopodobnym celem była stacja liniowa produkcyjno-dyspozytorska „Samara” w pobliżu miasta Prosvit. Po ataku w okolicy obiektu wybuchł pożar.

Około godziny 03:00 rosyjskie kanały informacyjne poinformowały, że w obwodzie samarskim istnieje zagrożenie atakiem dronów. Co więcej, podawano, że w samej Samarze, ze względów bezpieczeństwa, przeprowadzono ewakuację pracowników z różnych obiektów magazynowych.

Już o 5 rano kilka kanałów OSINT zaczęło publikować materiały filmowe z miejscowości Prosvit. Według ich danych drony zaatakowały liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LVDS) „Samara”, po czym w okolicy obiektu wybuchł pożar. Podkreślono również, że jest to trzeci atak w ostatnim czasie.

Warto dodać, że stacja „Samara” jest ważnym węzłem odbioru, magazynowania i dalszego transportu ropy naftowej oraz posiada jeden z największych parków zbiorników w Europie.

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Władze lokalne nie skomentowały na razie tej sytuacji.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

W Ufie po ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii Bashneft-Novoyl.

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim.

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