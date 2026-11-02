Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может на месяц прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, государстве-агрессоре, если США предоставят Украине ракеты-перехватчики Patriot на такой же период. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает NDTV.

Условие относительно атак на энергетику

По словам Зеленского, он провел несколько разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его командой относительно атак на энергетическую инфраструктуру. Украинский президент отметил, что Киев не может не реагировать на российские атаки против энергетики, газовой инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, а также на гибель людей.

Зеленский также заявил, что Украина готова не атаковать российские НПЗ, если Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме. Другим вариантом он назвал предоставление Patriot, на которые Украина, по его словам, готова найти средства, а не только рассчитывать на помощь.

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Трамп требовал, чтобы стороны прекратили атаки на энергетические объекты друг друга, отмечает издание.

Продажа 500 ракет Patriot

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Украине 500 ракет Patriot, сообщило издание. В то же время Зеленский предупредил, что их поставка может занять годы.

Украинские власти в течение нескольких недель предупреждали о сокращении запасов ракет-перехватчиков. На прошлой неделе Зеленский предлагал США и европейским союзникам передать Украине ракеты из своих запасов, которые впоследствии могли бы пополнить благодаря новой закупке.

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