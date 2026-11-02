Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów może na miesiąc wstrzymać ataki na rafinerie ropy naftowej w Rosji, państwie-agresorze, jeśli USA przekażą Ukrainie pociski przechwytujące Patriot na ten sam okres. Powiedział o tym w wywiadzie dla Fox News, informuje NDTV.

Warunek dotyczący ataków na energetykę

Według Zełenskiego odbył on kilka rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego zespołem na temat ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów nie może nie reagować na rosyjskie ataki na energetykę, infrastrukturę gazową, rafinerie ropy naftowej i inne obiekty, a także na śmierć ludzi.

Zełenski oświadczył również, że Ukraina jest gotowa nie atakować rosyjskich rafinerii, jeśli Rosja nie będzie uderzać w ukraiński system energetyczny. Jako inną opcję wskazał przekazanie Patriotów, na które Ukraina, jak powiedział, jest gotowa znaleźć środki, a nie tylko polegać na pomocy.

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Trump zażądał, aby strony zaprzestały ataków na swoje obiekty energetyczne, zauważa publikacja.

Sprzedaż 500 pocisków Patriot

Departament Stanu USA w piątek zatwierdził sprzedaż Ukrainie 500 pocisków Patriot, poinformowała publikacja. Jednocześnie Zełenski ostrzegł, że ich dostawa może potrwać lata.

Ukraińskie władze od kilku tygodni ostrzegają przed kurczącymi się zapasami pocisków przechwytujących. W ubiegłym tygodniu Zełenski proponował USA i europejskim sojusznikom przekazanie Ukrainie pocisków z ich zapasów, które mogliby później uzupełnić dzięki nowym zakupom.

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